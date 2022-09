Hoe staan Woudenberg en Nijkerk er financieel voor? Gemeenten presenteren als eersten begroting

Lekker feesten op snoeiharde muziek, het kan weer dankzij Jip en Niels: ‘We gaan lol maken met elkaar’

Voor de liefhebbers van dance, r&b of hiphop is er doorgaans genoeg te beleven, maar als je van punk, rock en metal houdt, vis je vaak achter het net. Doodzonde, vinden Amersfoorters Niels Lange en Jip Klompenhouwer-Degens. Onder de naam No Barrier organiseren zij daarom in oktober een clubavond voor fans van deze ondergeschoven genres.

12:00