Hoe verder na de verkiezingen in Amersfoort? Vier wegen naar een nieuw stadsbestuur

Stemmen in een moskee, in een café of vanuit de auto? In en om Amersfoort kan het: ‘De tap is wel gesloten’

In een café, in een moskee of vanuit de auto: op allerlei bijzondere locaties kunnen inwoners van de regio Amersfoort vandaag hun stem uitbrengen. Ook aan mensen met een beperking is hierbij gedacht: op verschillende plekken in het gebied waren speciaal voor deze groep stembureaus ingericht. ,,Het is enorm belangrijk dat iemand kan kiezen hóe hij kan stemmen.”

16 maart