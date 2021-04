Hoelang kunnen we nog BBQ’en? Verhoogd risico op natuurbrand, brandweer extra alert

Een goede barbecue of lekker fikkie stoken in de achtertuin? Het is nog maar de vraag hoelang dat kan. In de regio Eemland is sinds deze week ‘fase 2’ van kracht als het gaat om het natuurbrandrisico. De brandweer vraagt hiermee om extra alertheid van bewoners.

De eerste, kleine, natuurbrandjes hebben al plaatsgevonden. Volgens Wim Verboom van de brandweer Gelderland was er bijvoorbeeld vorige week een brandje in Voorthuizen. ,,Gelukkig is het nog niet heel druk”, geeft hij aan. Toch is er besloten om in de provincie Gelderland over te gaan van fase 1 (alert) naar fase 2. De Veiligheidsregio Utrecht volgt dinsdag met een verhoging van de risicofase.

Dat deze keuze is gemaakt nog voordat de zomer van start is gegaan, is niet uitzonderlijk. De fasewisseling kan zelfs al plaatsvinden in januari als de natuur extreem droog kan zijn.

Windrichting

In dit geval kiezen de veiligheidsregio's ervoor om een fase op te schalen. Dit doen ze op basis van informatie, zoals de natuurbrandindex. ,,Dit is een methode die gegevens combineert, zoals de temperatuur, maar ook de luchtvochtigheid en windrichting.” De veiligheidsregio combineert deze index met verdere informatie zoals weersvoorspellingen en concludeert vervolgens of er wel of geen sprake is van fase 2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.