Hoeveel drugs gebruiken Amersfoorters? De gemeente wil het weten, en gaat daarom het riool in

Deur onverwacht op kier voor schrappen woningbouw Oude Tempel in Soester­berg

Woningbouw in het bos van landgoed Oude Tempel in Soesterberg is niet van tafel, maar de provincie Utrecht gaat wel in beeld brengen wat de consequenties zijn van het eventuele stopzetten van de bouwplannen. Bovendien wordt bekeken of er alternatieve bouwlocaties in de regio zijn die de natuur niet schaden. De deur staat dus eigenlijk op een kier, tot vreugde van tegenstanders.