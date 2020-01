Hof: Agenten gebruikten geen buitensporig geweld tegen Bertus de Man

Bezwaren renovatie afgewezen: éindelijk kan het laatste stukje van de Biezenkamp gereno­veerd worden

7:17 De renovatie van De Biezenkamp wordt nu dan toch écht voltooid. Echtpaar Van Kooten kreeg ongelijk in een bezwaarprocedure over de renovatie van hun gevel, het enige stukje van winkelcentrum De Biezenkamp dat nog moet worden gerenoveerd. Tegen hun gewoonte in, gaan de Van Kootens niet in beroep.