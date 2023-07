Hoge nood in Amersfoort? Dan had je voorheen dikke pech, maar er komen openbare toiletten bij

trainerscarrousel Technische staf van Sparta Nijkerk is vrijwel geheel ontmanteld: ‘Als het vertrouwen er niet is, kan je er beter de brui aan geven’

De assistent-trainers Albert van Nijhuis en John Kamphuis en keeperstrainer Ronald Evers zijn per direct vertrokken bij Sparta Nijkerk. Bekenden van de club, die na een korte samenwerking met trainer Eric Speelziek afzien van een vervolg. Over een samenwerking die geen samenwerking was.