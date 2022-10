Hoge vlammen, rookwolk richting A1 en hulp uit wijde omgeving: dít gebeurde vrijdag bij brand in Barneveld

Het is vrijdagavond rond 22.00 uur als de brand wordt ontdekt in het coatingbedrijf op bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. Waarschijnlijk is deze ontstaan in een oven. Al na zo'n vijf minuten slaan de eerste vlammen uit het dak. De hulp wordt ingeschakeld van brandweerkorpsen uit de wijde omgeving, zoals Kootwijkerbroek, Zwartebroek en Voorthuizen, Nijkerk, Hoevelaken en Ede. ,,De vlammen dreigden over te slaan naar een ander bedrijfspand”, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Rookwolk drijft naar A1

De eerste prioriteit van de brandweer is voorkomen dat de brand zich verder verspreidt. Als dat is gelukt, wordt de focus verlegd naar het onder controle krijgen van de vlammen die uit het dak slaan. Daar is onder meer voor nodig dat er grote stukken dakbedekking worden weggehaald. De brandweer heeft ook gecheckt of er geen gevaarlijke stoffen vrijkwamen. ,,Chemische materialen bleken gelukkig niet in brand te zijn gevlogen. Dat hebben we eerst bekeken voordat we naar binnen konden.”