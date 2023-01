Hoge woontorens, windmolens en veel minder parkeerplekken: zó ziet Amersfoort er in 2040 uit

Primeur regio Amersfoort met nieuw werkcen­trum: ‘Dé plek om als werkzoeken­de kansen te verzilve­ren’

Goed nieuws voor werkzoekenden of mensen met vragen over hun kansen op de arbeidsmarkt: met de opening van het Werkcentrum regio Amersfoort is er één plek waar je met al je vragen terechtkunt. ,,Dit moet dé plek worden waar mensen hun kansen verzilveren.”

26 januari