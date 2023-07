Hond beschoten tijdens uitlaatrondje in Bunschoten

Het houdt niet op, niet vanzelf: ópnieuw wordt in Amersfoort een scooter in de brand gestoken

De hoeveelheid scooterbranden in Amersfoort zijn allang niet meer op twee handen te tellen en daar is er maandagavond opnieuw één aan toegevoegd. Ditmaal ging een tweewieler bij de Amelisweerd in vlammen op.