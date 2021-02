Honderden huisartsen ontbloten arm voor vaccinatie: ‘Heel belangrijk, voor ons én voor onze patiënten’

Broer en zus Barry en Alice hebben samen een bloemenhan­del: ‘Elke dag samen lunchen aan de keukenta­fel’

14:11 ‘Met familie moet je wandelen, niet handelen’, luidt de uitdrukking. Toch is meer dan de helft van de ondernemingen een familiebedrijf. Lutske Bonsma bezoekt familiebedrijven in de regio. Vandaag: Van Beest Bloemen en Planten. ,,We laten zoveel mogelijk elke euro winst in het bedrijf zitten om te groeien en vernieuwen.”