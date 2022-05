Honderden kinderen wachten op zwemles, soms wel twee jaar: ‘Hadden we maar meer personeel’

Na eerdere overval, nu een hondsbruta­le inbraak: eigenaar Amersfoort­se kebabzaak woedend

Een hondsbrutale inbraak bij De Kebab Specialist in Amersfoort heeft voor flinke woede bij de eigenaar gezorgd. Na een eerdere beroving in 2013 is hij nu, een kleine tien jaar later, opnieuw het slachtoffer van criminaliteit. ,,De politie moet hier iets aan doen. Nu is het bij mij, morgen bij een ander...”

12 mei