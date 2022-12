Honderden liters gedumpt drugsafval in Lage Vuursche schadelijk voor natuur: ‘Bodem is helemaal aangetast’

Drugslab ontmanteld op bungalow­park na massale vondst van drugsafval in de bossen

Twee dagen lang was Baarn in de ban van drugsafval dat in de bossen was aangetroffen, en nu is er óók een drugslab ontmanteld. Op nog geen 300 meter van één van de vervuilde plekken werd in een bungalowpark vrijdagavond een lab aangetroffen.

26 september