Honderden mensen herdenken overdracht van Kamp Amersfoort aan Rode Kruis: ‘Dit blijft zó belangrijk’

Verkeers­wet­hou­der na hoos aan kritische vragen over parkeer­plan: ‘Auto blijft mogelijk voor Amersfoor­ters’

Hoge kosten, onbegrip bij automobilisten en mensen die de auto keihard nodig hebben. De politiek bestookte wethouder Tyas Bijlholt (verkeer, D66) met een stortvloed aan kritische vragen over zijn plan om overal in Amersfoort parkeervergunningen in te voeren. ,,De eerste auto blijft voor alle huishoudens financieel mogelijk’’, beloofde de bestuurder.