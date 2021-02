Hoogbejaarde man uit Amersfoort overlijdt na babbeltruc door nep-bezorgster, politie zoekt dader

Thomas (21) is een échte ondernemer: ‘Als kind verkocht ik al waterbal­lon­nen op het school­plein’

13:10 Jongeren vertellen over wie en wat ze belangrijk vinden. Eerst kwam er een run op mondkapjes en deze zomer wilde iedereen een webcam. Voor Thomas Prinsen (21) uit Leusden is het de uitdaging om het gouden product te vinden én groot in te kopen. ,,Als kind had ik al flink wat handeltjes.”