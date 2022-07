Hoogbouwplannen gemeente Soest maken bewoners van deze buurt doodsbang: ‘Het past hier niet’

Kees Waagmeester, voorzitter van de stichting Vrienden Soester Eng, is er niet gerust op. Als er straks wandelaars of fietsers over de Zuidelijke Eng gaan - het enige onbebouwde deel van het 18 meter hoge akkerbouwland midden in Soest dat de Eng wordt genoemd - zien ze straks mogelijk een woontoren. Weg vrij uitzicht over de horizon. ,,We zijn er niet gerust op dat de gemeenteraad iets gaat doen met onze bezwaren’’, zegt hij.