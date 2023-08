Hoogland herovert de macht op AVK en heeft in Yassine Tekfaoui een uitblinker

De 21-jarige vleugelspits was in een eenzijdige eindstrijd de grote man bij Hoogland. Met zijn onnavolgbare dribbels en zijn gouden rechterbeen stichtte Tekfaoui constant gevaar. Na amper tien minuten speeltijd trapte hij een corner precies op het hoofd van de inlopende centrale verdediger Mohammed al Haydar. Even later bracht hij zichzelf na een prachtige solo in stelling en punterde venijnig op het doel, waarna spits Laslo Duister in de doelmond de rebound binnen prikte. Halverwege de tweede helft luisterde Tekfaoui zijn glansrijke optreden op met een magistrale krul in de verre kruising (3-0). Tijdens de huldiging werd hij terecht tot ‘man van het AVK’ gekroond.