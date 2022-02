‘Hooligans’ van Spakenburg deinzen nergens voor terug: ‘We komen niet voor het voetbal’

Dassen slaan weer toe: flinke graafscha­de op net gereno­veerd honkbal­veld

Opnieuw heeft een sportvereniging last van dassen. Sloeg eerst voetbalvereniging SO Soest alarm over de dieren, nu heeft de dassenfamilie ook het naastgelegen honkbalveld ontdekt. Dat is net gerenoveerd.

17 februari