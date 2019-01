Hoornbeeck College in Apeldoorn ‘een van beste werkgevers van Nederland’

De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar beloond met het ‘Beste Werkgevers Keurmerk’. De winnaars per branche mogen zich nu een jaar lang ‘Beste Werkgever 2018-2019' noemen. In de categorie MBO scholen is het Hoornbeeck College met vestigingen in Amersfoort en Apeldoorn één van de scholen die drie sterren scoorde.