Hospice Dôme na twee maanden verbouwing feestelijk heropend

Even vuil weggooien? Voor Sjoeke (88) niet: ze moet 600 meter slalommen met haar rollator

Drie, vier keer per week sjouwen ze, vaak slecht ter been, met hun volle zak restafval naar de afvalcontainers. 300 meter heen, 300 meter terug, in weer en wind. Meestal met een rollator, over een stoep vol scheve tegels, slalommend langs een bouwterrein. Het is niet te doen.

4 juli