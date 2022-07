Hotel de Witte Bergen in Eemnes gaat 25 asielzoekers opvangen

Rita sluit haar kappers­zaak: ‘Watergolf­je? Föhnen? Daar hebben die moderne kappers geen zin meer in’

Zestig jaar heeft er een kapperszaak gezeten, maar nu is het voorbij. Per 1 september sluit Rita van Dijk haar kapsalon Alivio aan de Zuidsingel in Amersfoort. ,,Het is het leukste wat er is, maar het kaarsje is op.’’

30 juni