Hotel in Soest kan weer ontbijt serveren aan gasten na ineenstorting plafond: horecadeel heropend

Bewoners dreigen: uit het hele land komen klimmers zodra de zaag in het dorpsbos van Soester­berg gaat

Zodra de eerste kettingzaag gaat ronken om huizen te kunnen bouwen in het bos van Landgoed Oude Tempel - waarschijnlijk volgend jaar - zal Soesterberg in beweging komen. Dankzij appgroepen zullen zich binnen de kortste keren honderden bewoners naar het bos spoeden om in bomen te klimmen of zich vast te ketenen aan bomen om de kap tegen te houden.

22 augustus