Houten palen moeten ingestorte gevel van woning in Amersfoort overeind houden

Patricia was elke dag dronken, gebruikte drugs en had een depressie: ‘Het is nog elke dag een strijd’

Patricia (31) zit op de bank en om haar heen liggen GHB, coke en alcohol. Die avond is het dieptepunt van tien jaar ellende en de Amersfoortse vraagt eindelijk hulp. Die beslissing verandert haar leven. ,,Ik was vrijwel elke dag dronken, had een depressie, gebruikte drugs en was mijzelf en daardoor mijn naasten helemaal kwijt. Het had weinig gescheeld, of ik was er niet meer geweest…”

16 mei