Huisartsenpost in Meander loopt over door onnodige bellers: wanneer moet je wel, en wanneer niet gaan?

Topdrukte bij huisartsen­post: aantal telefoon­tjes ‘schrikba­rend hoog’, en vaak ook nog eens onnodig

Huisartsen in de regio Amersfoort waarschuwen voor gevaarlijk lange wachttijden bij de huisartsenposten. Oorzaak is onduidelijkheid over wanneer een bezoek aan de huisarts, of aan de post nodig is. ,,De zelfredzaamheid van mensen lijkt laag.”

4 augustus