Huismus ook in de tuinen van Amersfoort - tot nu toe - de meest geziene vogel

update Problemen rondom Amersfoort Centraal: spoorstaaf­breuk en seinsto­ring zorgen voor treinuit­val

Bij Baarn is vrijdagmiddag een spoorstaafbreuk geconstateerd. Hierdoor is tijdelijk geen treinverkeer mogelijk tussen Amersfoort en Baarn. ProRail hoopt in de loop van de avond het spoor vrij te kunnen geven.

27 januari