Huizen bouwen in deze weilanden? Provincie Utrecht wil het absoluut niet, ondanks woningtekort

Dit weekend scoor je gratis bomen en struiken: hier in Amersfoort moet je zijn

Heb je een (gevel)tuin, dakterras of balkon waar je wel wat groen kunt gebruiken? Let dan even op. Je kunt dit weekend gratis bomen en struiken ophalen in Amersfoort. Of je nou een geboren hovenier bent of juist geregeld planten laat sneuvelen, hier moet je zijn voor groen voor nop.