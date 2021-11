IJskoude en hongerige dakloze wacht in bibliotheek urenlang op hulp: ‘Hij moest huilen en wilde dood’

Hij had het ijskoud, was hongerig en neerslachtig. Want waar moet je als dakloze naar toe als zélfs de opvang je niet meer wil hebben? In Amersfoort wezen instanties naar elkaar en duurde het vijf uur voordat een dakloze werd opgehaald uit de bibliotheek, waar hij zich op het toilet verscholen had. ,,Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om iemand met deze kou de straat op te sturen.”