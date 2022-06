‘Ik heb drie kogels nodig voor jullie', zei Onur A. naar zijn moeder en zussen, nu zit hij in de cel

,,Ik heb drie kogels nodig voor jullie”, beet hij op 8 januari van dit jaar zijn moeder en twee zussen toe in hun woning in Soest. ,,En de kinderen die boven liggen, daar snijd ik de keel van door.’’

Een maand later raakte A. in een winkel van de Action in Utrecht in gevecht met twee beveiligers. Die wilden hem aanhouden, omdat hij een handdoek zou hebben willen stelen. Bij de worsteling liep een van de twee letsel op. De rechtbank is er echter niet van overtuigd dat A. de man opzettelijk mishandelde.