Imraan is de enige die met voorkeurstemmen is gekozen in provincie Utrecht: ‘Leven op z’n kop’

HUIS TE KOOP Een bijzondere gebouw op een ideale plek: de woning van Marjo staat te koop (en het is een verborgen parel)

Een verborgen parel is dit appartement in het voormalige Chirurgiegebouw in de rustige Hoefijzerstraat, op slechts vijf minuten afstand van de binnenstad van Utrecht. Marjo van Hoorn, die er sinds 2015 samen met haar partner met veel plezier woont, is gek op bijzondere panden.