In de ban van de vogelgriep: ‘Elke dag voelt als een casino’

Tieners veroor­deeld tot werkstraf voor gewapende overval op Boni in Soest

Een 17-jarige jongen uit Soest is dinsdag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 120 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het plegen van een overval op een supermarkt in Soest. Een 18-jarige medeverdachte kreeg 200 uur werkstraf opgelegd, waarvan 140 uur voorwaardelijk.

27 september