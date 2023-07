In de nieuwe Utrechtse coalitie slikt iedereen wel een meloen

Nieuwe duurzame wijk Common Woods in Amersfoort: gasvrije huizen met herbruik­baar water

De bouw van de duurzame wijk Common Woods in Amersfoort is officieel begonnen. De wijk zit aan de rand van het groene landgoed Nimmerdor. Het plan is om duurzaam wonen en behoud van de natuur samen te laten gaan. De duurzame wijk is een ontwikkeling van Holistic Development.