In de Zevenhuizerstraat in Hoogland wordt omstreden plan in werking gezet: eerste laag asfalt is gelegd

Betaald parkeren in Lage Vuursche? Geen denken aan, zeggen deze horecaon­der­ne­mers: ‘Doodzonde’

Aan parkeergelegenheid is geen gebrek in Lage Vuursche. In en rond het dorp zijn zeker vijf parkeerplaatsen, maar toch levert parkeerdrukte regelmatig problemen op. Om die drukte te spreiden overweegt Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nu betaald parkeren in te voeren, tot ergernis van horecaondernemers uit het dorp.

12 juni