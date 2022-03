In dit oude kantoorpand kunnen bijna honderd arbeidsmigranten gaan wonen (en zo wordt het straks)

column Overleden motorrij­der uit Amersfoort blijkt overbuur­man van Jeroen te zijn: ‘Diep triest’

Het was zo’n bericht zoals je helaas vaker tegenkomt: motorrijder overleden na ongeluk. Ik las het op de site van het AD, het heeft de krant zelf gek genoeg niet gehaald. Er was een 46-jarige Amersfoorter bij betrokken, hij was de motorrijder. Treurig, denk je, en je leest weer verder. Zo gaat dat.

19 maart