In geen enkele gemeente in Utrecht was overwinning van BBB zó groot als hier: ‘Ik had tranen in mijn ogen’

In geen enkele gemeente in de provincie Utrecht stemden zóveel mensen op de BBB als in plattelandsdorp Renswoude. Waarom stapten kiezers die voorheen op VVD, CDA of ChristenUnie stemden, zó massaal over? ,,Redelijke mensen hebben aan de noodrem getrokken.”