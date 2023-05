In gesprek over nieuwe woningen op Shell-locatie aan Hogeweg in Amersfoort

Koningsdag in Baarn kent onrustig einde: ‘Bijzonder jammer dat dit soort types de boel verpesten’

Vechtpartijen, gooien met dranghekken en kliko’s omtrappen. Het grote muziekfeest in de Pekingtuin in het centrum van Baarn tijdens Koningsdag had nu niet bepaald het einde waar iedereen op gehoopt had. De sfeer draaide 180 graden, waarna de politie handelend op moest treden. Uiteindelijk zijn er geen aanhoudingen verricht.