In hun huiskamer op school kunnen examenleerlingen kletsen, chillen en met chocoladekoekjes zich opladen

#033 Pieter (51) bereidt vlees op Amerikaan­se wijze: ‘smoking hot’, langzaam en op lage tempera­tuur

Het betere barbecuen gebeurt langzaam en op lage temperatuur. Althans, dat is de vurige overtuiging van Pieter Dagevos (51), die zijn hobby naar een nieuw level heeft getild. In zijn achtertuin in Vathorst bereidt hij nu ook voor klanten vlees op Amerikaanse wijze: Smoking Hot Backyard BBQ.

22 mei