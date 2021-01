In korte tijd zijn 22 inwoners van Bunschoten overleden aan corona: alle condoleancekaarten uitverkocht

Teruglezen: Charge ME en caravan­bran­den kleine smetten op rustige jaarwisse­ling in regio Amersfoort

1 januari De jaarwisseling in de regio Amersfoort is rustig verlopen. De enige dissonanten waren een charge in het Amersfoortse Soesterkwartier, twee uitgebrande caravans en een paardentrailer in Kootwijkerbroek, en een handvol containerbrandjes in Amersfoort. In dit liveblog hielden we al het nieuws over oud en nieuw bij.