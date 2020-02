In Scherpenzeel komt een nieuwe kerk... op een industrieterrein

De hersteld-hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude verbouwde het bedrijfspand in Scherpenzeel tot kerkgebouw. Alleen de rechterzijde van het pand ziet er vrijwel net zo uit als toen er nog een tandtechnisch bedrijf gevestigd was, zegt Willem Hendrik Berkhof, secretaris van de kerkvoogdij. ,,Het keukentje bij de ingang is intact gebleven, evenals de opslagruimte achter. Maar waar nu de kerkzaal is, is alles gesloopt, uitgegraven en opnieuw opgebouwd.''