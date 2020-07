In stilte opengaan na de verhuizing? Daar dachten de bezoekers van Kringloopcentrum Nijkerk anders over

Jongeren blijven Nijkerkse wijk Paasbos terrorise­ren, grote politie-in­zet vanwege meldingen van overlast

28 juli Het is al lange tijd onrustig in de wijk Paasbos in Nijkerk. Bewoners klagen steen en been over rondhangende jongeren die overlast veroorzaken en ook maandagavond was het weer raak. Meerdere politie-eenheden kwamen in actie vanwege een verdachte situatie bij het schoolgebouw De Koningslinde.