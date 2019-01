Inbreker betrapt in Nijkerk

Een bewoner heeft gistermiddag rond 14.00 uur een inbreker op heterdaad betrapt in Nijkerk. De verdachte wist te ontkomen en is nog op vrije voeten. De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van Beekhoven/Holkerweg.