Inbrekers afschrikken: buurtbewoners op patrouille in Nijkerk

Verzorgers slapen tussen de olifanten in afwachting van bevalling

13:48 Dierenverzorgers in DierenPark Amersfoort wachten in spanning op de geboorte van het jong van olifant Indra. Om de aanstaande moeder en de olifantenkudde goed in de gaten te kunnen houden, slapen de dierenverzorgers de komende tijd meerdere keren in het binnenverblijf van de olifanten.