Inbrekers slaan toe in Soesterkwartier: vier keer raak in één nacht

Chemo na chemo in plaats van stemmen werven, wethouder (54) in tranen na keiharde boodschap

‘Kanker kan je niet overwinnen, je moet gewoon gruwelijk veel geluk hebben’. Woorden die Kees Kraanen (54) krachtig en zonder enige twijfel uitspreekt. In plaats van stemmen werven en met potentiële kiezers spreken, is hij dagelijks in het ziekenhuis voor bestralingen. Uitgezaaide darmkanker zorgt ervoor dat het hoofd van de Amersfoortse wethouder overuren maakt. ,,De stad houdt mij overeind.”

11 maart