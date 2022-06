Inchecken bij het ziekenhuis alsof je een treinreis gaat maken: ‘Prima! Anders sta je maar te wachten’

,,Hoezo moet ik me aanmelden? Ik ben hier al járen bekend.’’ Pim Wielders (73) vist desondanks braaf zijn rijbewijs uit zijn portemonnee. Nadat de vrijwilliger die hem helpt daarom vraagt. Voor het eerst zeg je nu tegen een computer dat je er bent voor je afspraak. Maar dat gaat bij Wielders nog niet helemaal vlekkeloos. Hij was al bijna in de wachtkamer, maar zonder qr-code weet de arts niet dat hij er is. Nu moet hij alsnog terug naar het ‘zelfservicepunt’ in de hal.