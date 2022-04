Informateur Amersfoort ziet geen coalitie voor zich met ChristenUnie: ‘Dat is even slikken’

,,Het is slikken’’, zegt ChristenUnie-fractieleider Hans Bol over de brief die Hagen woensdagavond naar buiten bracht over de vorming van een nieuwe coalitie, zónder zijn partij. ,,Wij hadden graag meegedaan om Amersfoort groener en socialer te maken. Wij vinden het jammer dat de partijen niet openstaan voor een brede coalitie, waar wij ook aan meedoen. Dit had mooi gepast in een nieuwe bestuurscultuur zoals veel partijen willen. Bovendien was ook de ChristenUnie één van de partijen die is gegroeid bij de verkiezingen.’’