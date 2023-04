Ingrijpende verandering voor autorijders: Amersfoort wil overal in de stad betaald parkeren invoeren

Luchtvaart­des­kun­di­ge: nieuwe aanvlieg­rou­te over provincie Utrecht is beter voor het milieu

De weerstand in veel gemeenten tegen de extra aanvliegroute voor Schiphol groeit. Maar luchtvaartdeskundige Joris Melkert ziet voornamelijk voordelen in de nieuwe route boven de provincies Utrecht en Gelderland. Veel vliegtuigen in het Europese luchtruim vliegen nu om.