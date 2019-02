Intertoys-winkels zien doorstart wel gebeuren

Toen eigenaar Henk van Boeijen van de Intertoys aan de Langestraat in Nijkerk het nieuws hoorde dat de speelgoedketen uitstel van betaling had aangevraagd, maakte hij zich naar eigen zeggen ‘geen seconde zorgen’. ,,Ik vind het erg dat Intertoys om zeep is geholpen. Natuurlijk vind ik dat triest, maar voor ons betekent het niets. Ik lig er niet wakker van, want mocht het faillissement er komen, dan gaan wij gewoon onder een andere vlag verder. Welke vlag dat zou zijn, beslissen we dan wel, maar Van Boeijen Speelgoed is een mooie naam.”



Zijn familiespeelgoedwinkel bestaat al 81 jaar in Nijkerk. ,,Mijn opa begon ooit met een schap van een meter met houten- en blikspeelgoed. Er wordt momenteel geroepen dat wij speelgoedondernemers de omzet de afgelopen jaren hebben zien halveren; dat is niet waar. De omzet van digitale computerspellen is fors gedaald, maar Lego en Playmobil blijven onverminderd populair. Mijn grootste concurrent is niet de onlineverkoop, maar de telefoon.”