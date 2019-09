Into the Woods waarschuwt voor oplichters: ‘Koop geen tickets via Marktplaats’

De organisatie van Into the Woods waarschuwt voor oplichters die via internet tickets voor het festival aanbieden. Het muziekfeest in Bos Birkhoven is stijf uitverkocht.

Quote Het is schandalig. Je gaat er niet vanuit dat je wordt opgelicht Hugo van Verseveld (21) Via internet worden op verschillende manieren kaartjes voor het festival aangeboden. Op haar facebookpagina waarschuwt Into the Woods voor mensen die voor hoge bedragen tickets aanbieden, maar deze vervolgens niet leveren. ,,We horen nu al veel verhalen van mensen die worden opgelicht, dus laat je niet verleiden om via Marktplaats of Facebook te kopen’’, zegt organisator Maurice van de Berkt.

Volgens de festivalorganisator maken oplichters in veel gevallen gebruik van een privéadvertentie om kaartjeskopers naar een nep-site of nepmail van TicketSwap (een betrouwbare ticketverkoopsite, red.) te leiden. ,,Dit is amper van echt te onderscheiden’’, zegt Van de Berkt. ,,Check daarom altijd of je werkelijk op www.ticketswap.nl zit. En over het algemeen geldt: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat het ook.”

Nooit via mail

Dat gold ook voor de 21-jarige Hugo van Verseveld uit Hoogland. Hij dacht via Marktplaats vier zaterdagkaarten op de kop te tikken. Kosten: 50 euro per stuk. ,,Ik zag de kaarten te koop op Marktplaats en stuurde: ‘He, heb je de kaarten nog?’ Van Verseveld kreeg al snel reactie. De verkoper vroeg of Hugo een facebookbericht kon sturen. ,,Vervolgens stuurde hij de tickets via de mail met een ING-betaalverzoek. De mail uit naam van TicketSwap leek betrouwbaar, dus ik heb betaald. Achteraf hoorde ik dat tickets nooit via de mail verkocht worden bij TicketSwap. Dat is een wijze les. Ik ben niet zo heel bekend in het festivalwereldje, dus ik was een makkelijke prooi.”

De 200 euro ziet Van Verseveld waarschijnlijk niet meer terug. ,,De verkoper heeft zijn facebookpagina direct verwijderd. Het is schandalig. Je gaat er niet vanuit dat je wordt opgelicht. Zoiets moet je gewoon niet flikken.”

Tickets voor Into the Woods worden op naam worden verkocht. Dit wordt bij de entree gecontroleerd. ,,De enige manier om een kaartje over te kopen is via TicketSwap, want hierbij wordt de verkochte kaart ongeldig gemaakt en een heel nieuw tickets uitgegeven.”

Wie ten prooi is gevallen aan de oplichters, wordt verzocht aangifte te doen bij de politie.