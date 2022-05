Is dit bootje de oplossing tegen het klotsen in de Eem? Roeiers kunnen nu vanaf het water gecoacht worden

Een unieke boot, waar volgens de vereniging ‘op dit moment geen gelijke van te vinden is in Nederland’. De aanleiding voor het vaartuig is minder vrolijk. Door de hoge damwanden in de Eem klotst het water soms zo hard, dat met name skiffs (lichte éénpersoons roeierboten), nogal eens omslaan. ,,Met een snelheid van 20 kilometer per uur kunnen we de drenkeling nu redden”, zegt Marco van der Eijk. Hij is bestuurslid van de Stichting Huis van de Watersport, de facilitaire commissie binnen Hemus, en was betrokken bij de aanschaf van de boot.