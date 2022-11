Is een maand na het vernietigende oordeel de rust terug bij Ska? Wie het weet mag het zeggen...

Tekort aan medewer­kers in kinderop­vang in Amersfoort blijft groeien: verdubbe­ling in een jaar

Het toch al nijpende tekort aan medewerkers in de kinderopvang wordt almaar groter. Op dit moment staan in de regio Amersfoort 94 vacatures open. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

17 november