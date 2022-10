Is een visje halen bij de viskraam straks verleden tijd? ‘We kunnen niet alle kosten doorberekenen’

Lonneke helpt ouders die krap bij kas zitten in sinter­klaas­pe­ri­o­de: ‘Doe het voor de blije koppies’

Sinterklaas komt vroeg dit jaar. En dan ook nog in vrouwelijke vorm. Iets goeds doen voor een ander? Het lijkt in Lonneke van de Pol haar genen te zitten. En dus zet ze haar energie in om zo veel mogelijk kinderen een onvergetelijke pakjesavond te bezorgen in deze crisistijd. ‘Geen enkel kind mag denken dat het geen cadeautje krijgt omdat ie niet lief is geweest.’

9:43