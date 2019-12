Isa (19) wil met dirty talk-campagne af van opdringerig seksueel gedrag in de kroeg: ‘Toestemming vragen kan ook geil zijn’

Violist Kilian uit Hoogland studeerde af met een 9 en brengt woensdag een wereldpri­meur

16 december Hij kreeg les van Vera Beths en studeerde cum laude af aan de Royal Academy of Music in Londen. Woensdag speelt hij een lunchconcert in de Sint Aegtenkapel, samen met jazzpianist Xavi Torres. Violist Kilian van Rooij uit Hoogland wil met zijn muziek emoties overbrengen naar zijn publiek en contact maken met de ziel.